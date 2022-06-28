Боевые действия прекратятся, если Киев прикажет националистам сложить оружие – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Боевые действия на Украине могут прекратиться до конца суток, если Киев предложит националистам сложить оружие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что он хотел бы прекратить боевые действия до наступления холодов.
"Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия РФ", – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Между тем сотрудники администрации президента США Джо Байдена все больше сомневаются в том, что Киев сможет вернуть под свой контроль территории, которые были утрачены с начала российской военной спецоперации.
По их данным, некоторые советники Байдена полагают, что президенту Украины следовало бы отказаться от бескомпромиссного курса на полную победу в конфликте, согласившись с возможностью территориальных уступок. При этом источники утверждают, что Вашингтон не намерен оказывать давление на Киев, чтобы тот согласился на уменьшение территории страны.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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