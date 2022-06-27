Зеленский дал понять G7, что затягивание конфликта не отвечает интересам Киева

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Владимир Зеленский в выступлении перед G7 дал понять, что затягивание конфликта не отвечает интересам Украины. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Украинский лидер попросил учесть это при планировании военной помощи. Он также призвал спонсоров Украины максимально использовать следующие несколько месяцев.

Президент Украины выступил перед лидерами G7, которые собрались на саммит в Германии. В своем обращении он упомянул о ракетном обстреле Киева, произошедшем в воскресенье, и дал понять, что хочет получить системы, которые могли бы сбивать ракеты в небе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что президент США Джо Байден и другие лидеры государств G7 планируют ввести запрет на ввоз нового российского золота. По его данным, во вторник, 28 июня, Минфин США планирует принять постановление о запрете на импорт в страну золота из РФ. Данное ограничение дополнит уже действующие антироссийские санкции.

