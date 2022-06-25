Страны G7 договорились о запрете импорта нового золота из РФ – СМИ

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Американский президент Джо Байден и другие лидеры государств G7 планируют ввести запрет на ввоз нового российского золота. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

По его данным, во вторник, 28 июня, Минфин США планирует принять постановление о запрете на импорт в страну золота из РФ. Данное ограничение дополнит уже действующие антироссийские санкции.

Встреча лидеров стран "Большой семерки" состоится 26–28 июня в Германии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эффект от введенных против России санкций проявится в ежедневной жизни граждан РФ. Блинкен пообещал, что санкции будут все больнее сказываться на России. При этом он подчеркнул, что не хотел бы негативного влияния введенных ограничений на обычных россиян.