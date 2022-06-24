Евросоюз не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным – глава ЕК

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Нормализация отношений между руководством стран Евросоюза и Владимиром Путиным не представляется возможной, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что европейские государства ввели шесть пакетов санкций, наносящих существенный ущерб российской экономике. По словам фон дер Ляйен, с течением времени этот эффект усиливается.

"Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", – сказала политик в эфире канала "Украина 24".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы. По его словам, кризис из-за ситуации на Украине будет длительным.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

