Россия больше никогда не будет доверять Западу – Песков

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Страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.

По его словам, кризис из-за ситуации на Украине будет длительным.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что двусторонний диалог между Соединенными Штатами и Россией зашел в тупик.

По словам дипломата, отношения между Вашингтоном и Москвой, которые и так в последние несколько лет были в глубоком кризисе, достигли критической точки.

До этого Антонов отмечал, что российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне, доверие подорвано. Он считает, что в настоящий момент разрушается сотрудничество даже по ряду проблем, которые представляют очевидный взаимный интерес.

