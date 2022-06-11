Антонов заявил о критической точке в отношениях между Россией и США

Фото: depositphotos/borjomi88

Двусторонний диалог между Соединенными Штатами и Россией зашел в тупик, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме в российском диппредставительстве по случаю предстоящего Дня России.

По словам дипломата, отношения между Вашингтоном и Москвой, которые и так в последние несколько лет были в глубоком кризисе, достигли критической точки.

Ранее Антонов отмечал, что российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне, доверие подорвано. Он считает, что в настоящий момент разрушается сотрудничество даже по ряду проблем, которые представляют очевидный взаимный интерес.

До этого глава российской дипмиссии рассказал, что получил письмо с предложением отказаться от России и осудить действия президента РФ. Кроме того, добавил Антонов, у здания российского посольства в Вашингтоне начали раздавать карточки с якобы контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками американских спецслужб.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

