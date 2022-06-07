Посол РФ в США заявил, что Вашингтон мог бы сбить волну русофобии

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Администрация США могла бы предпринять некоторые шаги, чтобы сбить волну русофобии. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Он выразил желание, чтобы американские власти попытались снять "негативный налет" со всего, что связано с Россией.

Ранее Антонов заявил, что российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне. По его словам, разрушается сотрудничество даже по ряду проблем, которые представляют очевидный взаимный интерес. Общение сторон, отметил Антонов, во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

