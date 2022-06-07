Посол РФ назвал уровень российско-американского диалога беспрецедентно низким

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Российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне, доверия подорвано, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, разрушается сотрудничество даже по ряду проблем, которые представляют очевидный взаимный интерес. Общение сторон, отметил Антонов, во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем.
Дипломат также указал, что диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности был заморожен 25 февраля американской стороной на неопределенное время.
"Нам было сказано, что контроль над вооружениями не является для администрации приоритетом в условиях проведения Россией специальной военной операции", – сказал посол в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
В то же время дипломат подчеркнул важность сохраняющихся эпизодических телефонных разговоров между главами военных ведомств России и Соединенных Штатов.
"Я считаю, что это крайне важно для предотвращения прямой военной конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями", – добавил он.
Ранее Антонов сообщил, что российские журналисты, командированные в Соединенные Штаты, подвергаются притеснениям. По его словам, представители российских средств массовой информации сталкиваются с прямым запретом на вещание на американской территории.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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