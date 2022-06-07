Посол РФ заявил, что российские журналисты подвергаются притеснениям в США

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Российские журналисты, командированные в Соединенные Штаты, подвергаются притеснениям, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, представители российских средств массовой информации сталкиваются с прямым запретом на вещание на американской территории.

"Им ограничен доступ на официальные мероприятия. Осложнен процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета. Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале диппредставительства.

Комментируя заявление представителя Госдепа Неда Прайса о том, что российские власти якобы совершают полномасштабное наступление на свободу слова, Антонов подчеркнул, что это не соответствует реальному положению дел. Он отметил, что в России готовы слышать альтернативные точки зрения.

В качестве примера глава дипмиссии привел последнее интервью посла США в Москве Джона Салливана, в котором у дипломата была возможность донести свои тезисы "без купюр".

"Открытость российских СМИ сильно контрастирует с отношением американской прессы к официальным представителям России. На сегодняшний день можно говорить об информационной блокаде", – добавил Антонов.

Ранее в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты продолжают выдавать визы журналистам из России. По словам главы пресс-службы американского ведомства, власти не отзывали аккредитацию иностранной прессы ни у кого из представителей российских СМИ, которые работают в США.