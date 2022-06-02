Захарова прокомментировала репортаж, "обеляющий" биолаборатории США на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что репортаж американского телеканала CBS убедил в разработке США биологического оружия на Украине еще большее число американцев.
"Пропагандистам показали то, что нужно для внушения уверенности в "безопасности биологических программ Пентагона": старый автоклав и пса Рэмбо у входа в здание. А что еще нужно-то? Вон, пес выжил, и вы все выживете. Не с двумя же он головами, псина как псина, и вам того же", – написала она в своем телеграм-канале.
По словам официального представителя МИД, репортаж CBS длится 200 секунд, из которых 20 секунд посвящены подводке ведущего о "российской пропаганде", еще 20 секунд высмеиваются американцы, которые верят "российской пропаганде", 5 секунд посвящено "российской дезинформации", 15 секунд приходится на кадры артиллерийских ударов и колонны российских танков, 10 секунд – на интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, 5 секунд – записи парада на Красной площади, еще 30 секунд – разговор журналиста с главным научным сотрудником украинской лаборатории доктором Натальей Выдайко. Кроме того, 10 секунд посвящены закрытому холодильнику, 5 – старому автоклаву и еще 3 секунды – псу Рэмбо.
При этом об участии Пентагона в программе не сказано ни слова, отметила Захарова.
"Что он вообще тогда призван развенчать, если тему Пентагона никто там даже не затрагивает", – добавила она.
Особое внимание представитель внешнеполитического ведомства уделила знанию английского языка Натальей Выдайко, назвав главного научного сотрудника украинской лаборатории записным человеком по биобезопасности на Украине.
По мнению Захаровой, после данного репортажа каждый третий гражданин США будет уверен в том, что Штаты разрабатывают биооружие на Украине.
Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.
Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.
26 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что биолаборатории США также находятся на территории Армении, Казахстана и стран Центральной Азии.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В биолабораториях на Украине специалистов учили реагированию на вспышки оспы – МО РФ
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