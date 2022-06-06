В Госдепе заявили, что США продолжают выдавать визы журналистам из РФ

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США продолжают выдавать визы журналистам из России, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, власти не отзывали аккредитацию иностранной прессы ни у кого из представителей российских СМИ, которые работают в Соединенных Штатах.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан заявил, что визовый вопрос и оказание консульских услуг остаются проблемой для граждан Соединенных Штатов, чьи родственники имеют российское гражданство. По его словам, США приостановили оказание консульских услуг не для того, чтобы наказать Россию, а из-за нехватки персонала.

До этого сообщалось, что посольство США в РФ приостановило обработку заявок на визы. Речь шла об иммиграционных и неиммиграционных визах. В посольстве объяснили временный режим работы ограничениями, введенными со стороны российских властей.

