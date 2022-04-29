Ведущий Fox News призвал отстранить Байдена от власти из-за угрозы ядерной войны

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Ведущий Fox News Такер Карлсон призвал отстранить президента США Джо Байдена от власти из-за угрозы ядерной войны. Об этом он заявил в эфире телеканала.
Карлсон подчеркнул, что военная помощь Вашингтона Киеву вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны США, а президент не осознает, насколько опасно положение дел. По его словам, Штаты отправили Украине так много оружия, что теперь сами ощутили его нехватку.
Карлсон напомнил, что Байден на этом не остановился и призвал конгресс выделить Украине дополнительные 33 миллиарда долларов. Телеведущий отметил, что эта сумма сильно превышает ту, что просил экс-президент Дональд Трамп на постройку стены на границе с Мексикой.
В то же время экономическая ситуация, по словам Карлсона, ухудшается. Он указал на рекордную инфляцию, перебои с продовольствием и энергоресурсами. Ведущий отметил, что в этой ситуации еще больше пугает поведение президента США. Журналист показал ролик, на котором американский лидер рассказывал о планах конфисковать имущество российских олигархов.
"Кто-нибудь вспомнит про 25-ю поправку (поправка к Конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности)? Так продолжаться не может. Мы находимся на грани ядерного конфликта со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем, что у этого человека достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть", – сказал Карлсон.
По его мнению, Штаты переживают момент максимальной опасности, однако руководство страны ведет себя безрассудно, а в случае с Байденом – невменяемо.
Ранее Байден два раза протянул руку пустоте для рукопожатия. Первый инцидент произошел в Северной Каролине. Байден повернулся и протянул руку пустому месту. После этого американский лидер не сразу нашел выход и сделал несколько шагов в неверном направлении.
Затем во время визита в Сиэтл после выступления американский лидер помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.
В российском посольстве отметили, что некоторые американские средства массовой информации начали доносить более или менее объективную точку зрения относительно событий на Украине. При этом риторика большинства СМИ США остается откровенно антироссийской.
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