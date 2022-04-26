В посольстве РФ отметили прогресс в освещении событий на Украине некоторыми СМИ США

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Некоторые американские средства массовой информации начали доносить более или менее объективную точку зрения относительно событий на Украине, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

"Отдельные издания приводят без купюр заявления с брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова от 23 апреля о подготовке США и НАТО провокаций с использованием ОМУ с последующим обвинением нашей страны", – говорится в комментарии в телеграм-канале дипведомства.

В посольстве считают, что такой подход в США к освещению хода специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР является небольшим, но прогрессом. При этом, указали в диппредставительстве, риторика большинства американских СМИ остается откровенно антироссийской. В частности, распространяются инсинуации в русле ложных заявлений властей Соединенных Штатов.

В российском дипведомстве также выразили уверенность, что вынашиваемые Вашингтоном планы провокаций с применением ОМУ должны получить всеобщую огласку и осуждение. В посольстве указали, что мир не забудет губительные последствия использования американцами ядерного оружия в Японии и токсичных химикатов в Ираке и Вьетнаме.

24 февраля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа российского посольства заблокирована Вашингтоном. По словам дипломата, от американской стороны также поступают телефонные и письменные угрозы, была зафиксирована попытка блокирования выезда из здания диппредставительства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

