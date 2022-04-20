Посольство России призвало США отказаться от политики блокады и санкций

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Посольство РФ в США приветствует планы Вашингтона и Гаваны провести новый раунд переговоров, запланированный на 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соцсети диппредставительства.

Кроме того, российское посольство призывает американскую сторону отказаться от бесплодного курса на блокаду и санкции во внешней политике.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям. Так он прокомментировал заявление американского госсекретаря Брайна Николса о том, что США ожидают от соседей по западному полушарию соблюдение санкций в отношении России, ее финансовых институтов и частных компаний, которые тесно связаны с правительством.

Глава российского дипведомства подчеркнул, что США при этом пренебрегают сопутствующими рисками для латиноамериканских стран, их продовольственной безопасностью и социальной стабильностью.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

