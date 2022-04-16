США пытаются угрозами подключить Латинскую Америку к санкциям против РФ – посол

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Соединенные Штаты пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал заявление американского госсекретаря Брайна Николса о том, что США ожидают от соседей по западному полушарию соблюдение санкций в отношении России, ее финансовых институтов и частных компаний, которые тесно связаны с правительством.

Глава российского дипведомства подчеркнул, что США при этом пренебрегают сопутствующими рисками для латиноамериканских стран, их продовольственной безопасностью и социальной стабильностью.

"Видно, что в Госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному крестовому походу против России и имеют собственное видение украинского кризиса", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале посольства.

Антонов считает, что целью подобных заявлений является запугивание партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к кампании против России.

Ранее посол РФ в США заявил, что Госдеп пытается очернить государственный строй неугодных стран. По его словам, пропаганда Запада оправдывает намерения Штатов вмешиваться во внутренние дела других государств. Дипломат указал, что в первую очередь это касается ситуации вокруг Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

