Госдеп США пытается очернить государственный строй неугодных стран – посол РФ в Вашингтоне

Госдеп США пытается очернить государственный строй неугодных стран. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, пропаганда Запада оправдывает намерения США вмешиваться во внутренние дела других государств. В первую очередь это касается ситуации вокруг Украины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24