Российские военные уничтожили штаб батальона "Днепр" ВСУ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили штаб украинского нацбатальона "Днепр" в селе Звонецкое Днепропетровской области, где были размещены иностранные наемники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона Днепр, куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников", – сказал он на брифинге.

Также, по его словам, российские военные сбили восемь ударных беспилотников и уничтожили 86 объектов ВСУ, в том числе склады с топливом, боеприпасами и опорные пункты.

Ранее сообщалось, что российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили колонну бронетехники вооруженных сил Украины. Экипажи армейской авиации отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Отмечается, что российские вертолеты действовали в парах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.