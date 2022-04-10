Российские вертолеты Ка-52 уничтожили вооружение и военную технику ВСУ

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Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили колонну бронетехники вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику ВСУ. Экипажи армейской авиации отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские вертолеты действовали в парах. По данным военного ведомства, ударом также были уничтожены зенитные установки ВСУ.

Ранее российские ПВО уничтожили в воздухе три украинских беспилотника, в том числе "Байрактар". Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что в течение суток оперативно-тактическая авиация ВКС РФ и ракетные войска Сухопутных войск вывели из строя 65 украинских военных объектов, включая четыре командных пункта и узла связи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.