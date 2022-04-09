Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированного склада боеприпасов ВСУ

Видео: министерство обороны России

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили замаскированный склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Кадры опубликовало Минобороны России.

"Склад ВСУ был обнаружен расчетом БПЛА, после чего по нему был нанесен удар высокоточным ракетным вооружением", – говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее российские истребители Су-30СМ и Су-35 уничтожили радиолокационную станцию и зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Летчики выполнили пуски ракет класса "воздух – поверхность".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

