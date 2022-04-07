МО РФ заявило о беспорядочных обстрелах гумкоридоров на Украине

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что интенсивность обстрелов гумкоридоров на Украине увеличивается с 4 апреля.

"Средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ежедневно фиксируются беспорядочные обстрелы неонацистами гуманитарных коридоров из различного стрелкового оружия и минометов", – уточнил Мизинцев.

Ранее сообщалось, что Украина обстреляла автобусную колонну беженцев, которая двигалась по гуманитарному коридору в сторону России. По данным министерства обороны, все произошло на Харьковском направлении. В результате погибли четыре человека, есть раненые.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

