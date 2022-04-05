Российские войска за ночь поразили 134 объекта ВСУ – Минобороны РФ

11:22
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные в ходе военной спецоперации на Украине за минувшую ночь уничтожили 134 объекта украинских вооруженных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины. Среди них – восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300", – заявил он.
Кроме того, ВС РФ уничтожили один ракетный комплекс "Точка-У", шесть складов с боеприпасами, два топливных склада, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппаратов, 226 зенитных ракетных комплексов, 1 969 танков и других боевых бронированных машин", – перечислил Конашенков.
Также, по его словам, российские войска поразили 214 установок РСЗО, 852 артиллерийских орудия и 1 873 единицы автомобильной техники.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с кадрами уничтожения украинского беспилотника "Байрактар" расчетом тактического зенитного ракетного комплекса "Тор". Командиром расчета ЗРК "Тор" является Сергей Пачепка. В ходе проведения специальной военной операции на Украине он выполняет задачи по контролю воздушного пространства в своей зоне ответственности.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за ночь поразила 134 военных объекта Украины
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