Гуманитарная ситуация на Украине деградирует из-за действий националистов – МО РФ

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Гуманитарная ситуация на Украине деградирует прежде всего из-за действий властей страны и националистов, сообщил замминистра военного ведомства РФ Александр Фомин заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации сообщил, что гуманитарная ситуация на Украине деградирует. В первую очередь это происходит из-за действий украинских властей и националистических батальонов, продолжающих блокировать граждан в городах", – цитирует заявление Фомина ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что наиболее критическая ситуация сложилась в Харькове. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что в городе введен комендантский час.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.