Кадыров заявил об успешной "дешайтанизации" Украины

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об успешной демилитаризации, денацификации и "дешайтанизации" Украины. В своем телеграм-канале он написал, что уничтожена большая часть техники, артиллерии, а также живой силы противника.

Кадыров подчеркнул, что подобная положительная динамика наблюдается повсюду.

Также глава Чечни рассказал, что в одном из населенных пунктов российские военные наткнулись на укрепленные позиции противника. В завязавшемся бою один из бойцов получил незначительное ранение. Благодаря оперативным действиям взводного врача все возможные угрозы его здоровью были ликвидированы.

Ранее стало известно, что бойцы Росгвардии уничтожили украинскую диверсионную группу и цех по производству боеприпасов в Киевской области. До этого они задержали сотрудника СБУ под Киевом, который, по предварительным данным, координировал деятельность диверсантов на северо-западе региона. Подозреваемого обнаружили при досмотре жилого дома в регионе.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

