ВКС России за ночь поразили 14 военных объектов Украины

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За ночь российские военные поразили 14 военных объектов Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одну артиллерийскую батарею, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе шесть беспилотников в районах Николаева, Херсона, Кураховки, Индустриального, Великой Новоселки.

Всего за время операции российские военные уничтожили свыше 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотника, 226 зенитных ракетных комплексов, 1 936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 810 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны заявили, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буча на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал. Кроме того, все время, пока город находился под контролем России, жители могли свободно передвигаться, пользоваться сотовой связью и выезжать за пределы города.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

