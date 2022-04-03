Глава СК РФ поддержал идею проведения трибунала по преступлениям Украины в Донбассе

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею официальных лиц ЛНР о проведении трибунала по военным преступлениям Украины в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Он рассказал, что комитет уже восемь лет фиксирует все преступления ВСУ и националистических формирований, совершенные в отношении мирного населения Донбасса.

"СК России и в настоящее время продолжает сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур. Следователи тщательно фиксируют все факты преступного поведения Киева в отношении мирного населения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные доказательства будут представлены общественности, а причастные к преступлениям лица предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил с 2014 года 590 уголовных дел по событиям на Украине. а весь период следствия допрошено более 169 тысяч человек, признано потерпевшими более 42 тысяч, в том числе 7 429 несовершеннолетних. Также следствием задокументирован ряд фактов обстрелов украинской стороной некоторых приграничных территорий РФ.

