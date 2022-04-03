Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника в Польше

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Глава Следственного комитета РФ Александра Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Председатель Следственного комитета России поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту осквернения в Гданьске памятника, установленного в память о советских и польских танкистах, освобождавших Польшу от нацистов", – заявили в СК.

По информации правоохранительных органов, неустановленные лица обматывали монумент черной пленкой.

В СК отметили, что подобные действия направлены против интересов России в области сохранения исторической памяти. В ведомстве также подчеркнули, что запросили информацию об инциденте в МИД России.

По состоянию на 1 апреля, с 2014 года, Следственный комитет России возбудил 590 уголовных дел по событиям на Украине. Специалисты допросили более 169 тысяч человек, потерпевшими признаны более 42 тысяч человек.