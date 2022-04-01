Бастрыкин поручил увеличить группу по расследованию преступлений украинских националистов

Фото: Следственный комитет РФ

Следственную группу по расследованию преступлений украинских националистов увеличат. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Учитывая объем работы, глава ведомства поставил задачу увеличить следственную группу по расследованию преступлений украинских националистов в Донбассе, включив в нее экспертов и криминалистов", – говорится в сообщении на сайте СК.

Бастрыкин подчеркнул, что необходимо обеспечить группу новейшей криминалистической техникой для эффективного выполнения поставленных задач. В рамках соглашений о сотрудничестве между СК РФ и генпрокурорами ДНР и ЛНР военные следователи СК работают совместно с коллегами из двух республик, что позволяет максимально быстро фиксировать следы преступлений, совершенных украинскими националистами в отношении мирного населения.

По словам Бастрыкина, задача СК состоит в том, чтобы ни одно преступление украинских националистов в отношении мирных жителей Донбасса не осталось без наказания.

Ранее Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории. Анализ пройдет в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе с привлечением специалистов по истории. Следствию предстоит дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

