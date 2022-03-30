СК РФ возбудил уголовные дела по фактам новых обстрелов мирных жителей в Донбассе

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам новых обстрелов мирных жителей ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

"Возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 Cтатьи 356 УК РФ "жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 и 29 марта украинские военные обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Донбассе.

Уточняется, что в результате обстрелов ДНР погибли 10 человек, 6 мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний, получили ранения. Кроме того, были повреждены около 30 жилых домов, а также здание филиала ГУП ДНР "Уголь Донбасса". Обстрелам подверглись Донецк, Горловка, Докучаевск и Мариуполь, а также населенные пункты Сартана и Александровка.

В СК добавили, что в ЛНР под артобстрелы с украинской стороны попали объекты гражданской инфраструктуры в селе Крымском и селе Березовском. Два мирных жителя получили ранения, также был поврежден жилой дом.

Ранее Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина начал расследование пыток и убийства жительницы Мариуполя боевиками украинского нацбатальона "Азов". Тело девушки было обнаружено в подвале школы, где базировались националисты.

До этого председатель СК поручил установить все обстоятельства расстрела мирных граждан на блокпосту в Запорожье. По информации ведомства, 17 марта украинские боевики расстреляли мирных жителей, пытавшихся покинуть город. В результате двое погибли, трое были ранены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.