Бастрыкин поручил установить обстоятельства расстрела мирных жителей в Запорожье

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных граждан на блокпосту в Запорожье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности", – отмечается в сообщении.

По информации ведомства, 27 марта в Сети появились данные о том, что 17 марта в Запорожье, на блокпосту на выезде из города, украинские боевики расстреляли мирных жителей, пытавшихся покинуть город. В результате двое погибли, трое были ранены.

Ранее глава СК РФ потребовал предоставить доклад о ходе расследования взрывов в селе Журавлевка Белгородской области, расположенном вблизи российско-украинской границы. По данным ведомства, причиной взрывов, зафиксированных в Журавлевке в ночь на 24 марта, стал разрыв снаряда, запущенного с территории Украины.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.