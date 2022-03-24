Бастрыкин потребовал предоставить доклад о взрывах на границе Белгородской области

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования взрывов в селе Журавлевка Белгородской области, расположенном вблизи российско-украинской границы. Об этом сообщается на сайте СК.

"Бастрыкин поручил представить срочный доклад об обстоятельствах произошедшего и поставил ход расследования на контроль", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, причиной взрывов, зафиксированных в Журавлевке в ночь на 24 марта, стал разрыв снаряда, запущенного с территории Украины.

23 марта в селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области ввели режим ЧС из-за взрыва снаряда, выпущенного со стороны Украины. Сообщалось, что в результате разрыва снаряда пострадали жители села. На данный момент им оказывается вся необходимая помощь.

По факту попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В ночь на 24 марта в Журавлевке прогремели еще несколько взрывов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате произошедшего никто не пострадал. Точные данные о разрушенных домах губернатор пообещал привести позднее.

