Бастрыкин потребовал предоставить доклад о взрывах на границе Белгородской области

11:44
Фото: ТАСС/Антон Вергун
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования взрывов в селе Журавлевка Белгородской области, расположенном вблизи российско-украинской границы. Об этом сообщается на сайте СК.
"Бастрыкин поручил представить срочный доклад об обстоятельствах произошедшего и поставил ход расследования на контроль", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, причиной взрывов, зафиксированных в Журавлевке в ночь на 24 марта, стал разрыв снаряда, запущенного с территории Украины.
23 марта в селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области ввели режим ЧС из-за взрыва снаряда, выпущенного со стороны Украины. Сообщалось, что в результате разрыва снаряда пострадали жители села. На данный момент им оказывается вся необходимая помощь.
По факту попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
В ночь на 24 марта в Журавлевке прогремели еще несколько взрывов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате произошедшего никто не пострадал. Точные данные о разрушенных домах губернатор пообещал привести позднее.
Глава СК поручил провести расследование по факту взрыва снаряда ВСУ в Белгородской области
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