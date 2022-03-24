В приграничном селе в Белгородской области прогремели взрывы

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Фото: depositphotos/blinow61
В селе Журавлевка Белгородской области, расположенном вблизи границы с Украиной, в ночь на четверг, 24 марта, прогремели несколько взрывов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Ночью в Журавлевке было неспокойно. Произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину", – написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в результате взрывов никто не пострадал. Точные данные о разрушенных домах губернатор пообещал привести позднее.
"Причины, по которым эти взрывы произошли, – у меня информации нет", – добавил Гладков.
23 марта в селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области ввели режим ЧС из-за взрыва снаряда, выпущенного со стороны Украины. Сообщалось, что в результате разрыва снаряда пострадали жители села. На данный момент им оказывается вся необходимая помощь.
По факту попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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