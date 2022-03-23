Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва снаряда ВСУ в Белгородской области

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

"Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Белгородской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области ввели режим ЧС из-за взрыва снаряда, выпущенного со стороны Украины. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате разрыва снаряда пострадали жители села. На данный момент им оказывается вся необходимая помощь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.