Режим ЧС ввели в двух селах Белгородской области из-за взрыва украинского снаряда

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Режим ЧС введен в двух селах Белгородской области из-за взрыва снаряда, выпущенного со стороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

"Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах", – заявил губернатор.

По словам Гладкова, в результате разрыва снаряда пострадали жители села. На данный момент им оказывается вся необходимая помощь. Губернатор уточнил, что подробности о состоянии здоровья пострадавших будут позже.

Позднее глава Белгородского района Владимир Перцев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что жителей двух сел решено эвакуировать в Белгород.

Ранее украинские вооруженные силы снова открыли огонь по Еленовке, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра. В результате обстрела со стороны военных Украины ранения получили три мирных жителя ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

