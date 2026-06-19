01:37Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве напомнили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения объявлены в столичном аэропорту Внуково – авиагавань также принимает и отправляет рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами.
18 июня ограничения на полеты вводились во всех аэропортах Москвы на фоне отражения массированной атаки БПЛА в столичном регионе.
Авиакомпания "Аэрофлот" заявляла, что намерена восстановить штатное расписание рейсов в аэропорт Шереметьево и из него к 12:00 19 июня. Компания уже входит в скорректированное расписание полетов в/из указанной авиагавани.
Пассажиры могут получить компенсацию от авиакомпании при задержке рейса