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18 июня, 19:48

Транспорт

"Аэрофлот" намерен восстановить штатное расписание рейсов в и из Шереметьево 19 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена восстановить штатное расписание рейсов в аэропорт Шереметьево и из него к 12:00 19 июня, сообщила пресс-служба перевозчика.

Компания уже входит в скорректированное расписание полетов в/из указанной авиагавани. Скоплений в точках обслуживания пассажиров в аэропорту не наблюдается.

"Аэрофлот", а также авиакомпании "Россия" и S7 скорректировали расписание своих рейсов в связи с массированной атакой БПЛА на столичный регион 18 июня. На подлете к Москве были уничтожены свыше 190 дронов.

Из-за ограничений в работе аэропортов столичного авиаузла начала проверку межрегиональная транспортная прокуратура Москвы. В общей сложности с задержкой или отменой рейсов столкнулись около 8 тысяч туристов. Пик кризиса пришелся на период с 05:00 до 10:00.

Службы авиакомпаний в Шереметьево работают в усиленном режиме

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