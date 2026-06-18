18 июня, 19:48Транспорт
"Аэрофлот" намерен восстановить штатное расписание рейсов в и из Шереметьево 19 июня
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Авиакомпания "Аэрофлот" намерена восстановить штатное расписание рейсов в аэропорт Шереметьево и из него к 12:00 19 июня, сообщила пресс-служба перевозчика.
Компания уже входит в скорректированное расписание полетов в/из указанной авиагавани. Скоплений в точках обслуживания пассажиров в аэропорту не наблюдается.
"Аэрофлот", а также авиакомпании "Россия" и S7 скорректировали расписание своих рейсов в связи с массированной атакой БПЛА на столичный регион 18 июня. На подлете к Москве были уничтожены свыше 190 дронов.
Из-за ограничений в работе аэропортов столичного авиаузла начала проверку межрегиональная транспортная прокуратура Москвы. В общей сложности с задержкой или отменой рейсов столкнулись около 8 тысяч туристов. Пик кризиса пришелся на период с 05:00 до 10:00.
Службы авиакомпаний в Шереметьево работают в усиленном режиме