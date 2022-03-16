Украинские войска выпустили 15 снарядов по Еленовке в ДНР

16:11
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Украинские вооруженные силы снова открыли огонь по Еленовке, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По информации ведомства, обстрел был зафиксирован в 15:00 со стороны населенного пункта Новомихайловка.
Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК также сообщило, что в результате обстрела со стороны военных Украины ранения получили три мирных жителя ДНР.
"По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ трех мирных жителей с ранее освобожденных НМ (Народной милицией. – Прим. ред.) ДНР территорий", – отмечается в сообщении.
По информации представительства, ранены были женщина 1947 года рождения и двое мужчин 1963 и 1976 годов рождения. Все они были доставлены в медучреждение.
Ранее обстрел был совершен украинскими военными по больнице в Волновахе на территории Донецкой Народной Республики. Перед этим ВСУ вели огонь по силам Народной милиции ДНР из здания и со двора медучреждения, используя гранатометы и танки. В этот момент там находились пациенты и роженицы, которые использовались украинскими силовиками в качестве живого щита.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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