Росгвардия взяла под охрану Каховскую ГЭС на Украине

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Росгвардия совместно с российскими военнослужащими отразила атаку неонацистов на Каховской ГЭС на Украине. Подразделения сейчас обеспечивают ее охрану и безопасность.

"На Каховской гидроэлектростанции, которая является стратегическим объектом, возобновляется нормальная жизнь", – говорится в сообщении.

Отражение нападения не привело к потерям личного состава военных России, передает RT.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

За последние сутки, по данным Минобороны РФ, российская авиация уничтожила более 120 объектов Вооруженных сил Украины. Также уничтожены четыре командных пункта, семь складов вооружения и 68 мест скопления боевой техники. Кроме того, были сбиты семь летательных аппаратов ВСУ.

