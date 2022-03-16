Силы ЛНР ведут бои в городской черте Северодонецка – Минобороны РФ

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Силы Народной милиции Луганской Народной Республики ведут бои в городской черте Северодонецка в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в рамках продолжающегося наступления военные подразделения ЛНР вступили в город с северо-запада, северо-востока и востока.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская авиация за сутки уничтожила 128 объектов ВСУ, в том числе один ЗРК "Бук-М1", один ЗРК "Оса", четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и 68 мест скопления боевой техники. Кроме того, были сбиты семь летательных аппаратов ВСУ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.