Россия готова к любым форматам диалога по Украине – МИД РФ

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Россия готова к любым форматам диалога по Украине, если они дают возможность искать дипломатические решения, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Он напомнил, что на сегодняшний день состоялись три раунда российско-украинских консультаций в Белоруссии. Переговорный процесс продолжается.

"Мы изначально заявляли о готовности к любым форматам общения, если они идут на пользу, дают возможность искать мирные дипломатические решения – разумеется, при безусловном учете интересов нашей национальной безопасности, принципиальных подходов, озвученных президентом РФ", – сказал Пилипсон.

Также представитель МИД отметил, что военная операция России на Украине достигнет своих целей. Европе же придется расплачиваться за ущерб, который они наносят своим национальным интересам и двусторонним отношениям с Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться результатов переговоров России и Украины. Представитель Кремля отказался делать прогнозы относительно диалога. При этом он назвал позитивным сам факт продолжения совместной работы делегаций двух стран.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

Переговоры с Украиной нацелены на прекращение кровопролития. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что в ходе диалога сторон был достигнут некоторый прогресс.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.