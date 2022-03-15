В Кремле призвали дождаться итогов переговоров России и Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться результатов переговоров России и Украины.

Представитель Кремля отказался делать прогнозы относительно диалога. При этом он назвал позитивным сам факт продолжения совместной работы делегаций России и Украины.

"Формат возможных соглашений РФ и Украины является предметом переговоров", – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что в данный момент преждевременно обсуждать данный вопрос публично.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявлял, что прогресс в диалоге Москвы и Киева может перерасти в единую позицию сторон. Кроме того, страны могут подписать совместные документы.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

Как уточняли ранее в МИД РФ, переговоры с Украиной нацелены на прекращение кровопролития. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточняла, что в ходе диалога сторон был достигнут некоторый прогресс.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.