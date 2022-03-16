Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

10:50

Российская авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине

политикабезопасность

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Российская авиация за последние сутки уничтожила более 120 объектов Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них – один ЗРК "Бук-М1", один ЗРК "Оса", четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания", – сказал он.

Также Вооруженные силы РФ уничтожили четыре командных пункта, семь складов вооружения и 68 мест скопления боевой техники. Кроме того, были сбиты семь летательных аппаратов ВСУ.

"За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 – в Новой Быковке, а также четыре беспилотных летательных аппарата", – уточнил Конашенков.

Ранее российские вертолеты армейской авиации Ка-52 авиационным ударом уничтожили украинскую военную технику и живую силу. Кроме того, вертолеты, действуя в паре, нанесли удары ракетами из 30-миллиметровой авиационной пушки по украинскому военному грузовику.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Российские военные за сутки поразили 128 объектов ВСУ

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать