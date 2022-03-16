Российская авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине

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Российская авиация за последние сутки уничтожила более 120 объектов Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них – один ЗРК "Бук-М1", один ЗРК "Оса", четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания", – сказал он.

Также Вооруженные силы РФ уничтожили четыре командных пункта, семь складов вооружения и 68 мест скопления боевой техники. Кроме того, были сбиты семь летательных аппаратов ВСУ.

"За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 – в Новой Быковке, а также четыре беспилотных летательных аппарата", – уточнил Конашенков.

Ранее российские вертолеты армейской авиации Ка-52 авиационным ударом уничтожили украинскую военную технику и живую силу. Кроме того, вертолеты, действуя в паре, нанесли удары ракетами из 30-миллиметровой авиационной пушки по украинскому военному грузовику.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.