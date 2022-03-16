Российская авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине

10:50
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Российская авиация за последние сутки уничтожила более 120 объектов Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них – один ЗРК "Бук-М1", один ЗРК "Оса", четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания", – сказал он.
Также Вооруженные силы РФ уничтожили четыре командных пункта, семь складов вооружения и 68 мест скопления боевой техники. Кроме того, были сбиты семь летательных аппаратов ВСУ.
"За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 – в Новой Быковке, а также четыре беспилотных летательных аппарата", – уточнил Конашенков.
Ранее российские вертолеты армейской авиации Ка-52 авиационным ударом уничтожили украинскую военную технику и живую силу. Кроме того, вертолеты, действуя в паре, нанесли удары ракетами из 30-миллиметровой авиационной пушки по украинскому военному грузовику.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские военные за сутки поразили 128 объектов ВСУ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: