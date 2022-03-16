МО РФ показало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ

Видео: министерство обороны РФ

Российские военнослужащие высокоточным ракетным комплексом нанесли удар по ракетно-артиллерийским складам ВСУ. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

"В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов склад был полностью уничтожен", – говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВС Украины в Черниговской области с применением беспилотника для корректировки огня.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

