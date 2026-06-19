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Политика

Путин назвал запуск трассы М-12 результатом работы уроженцев Татарстана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что запуск трассы М-12 "Восток" во многом стал результатом работы уроженцев Татарстана в федеральном правительстве. Об этом он заявил на встрече с главой республики Рустамом Миннихановым.

Минниханов поблагодарил российского президента за внимание к дорожно-транспортной инфраструктуре, а также за реализацию проекта трассы М-12, которая связала Казань с Москвой.

"Это результат работы ваших представителей в федеральном правительстве, (вице-премьера. – Прим. ред.) Марата Шакирзяновича (Хуснуллина. – Прим. ред.)", – ответил Путин.

Во время визита в Казань на саммит РФ – АСЕАН Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане и приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ).

Российский лидер также порекомендовал участникам саммита не покидать Казань сразу после мероприятия, чтобы увидеть, как жители города празднуют Сабантуй. Путин поздравил всех, кто планирует праздновать эти события.

Путин открыл заседание саммита Россия – АСЕАН в Казани

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