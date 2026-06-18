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18 июня, 21:45

Общество

ФАС опровергла информацию об индексации тарифов на ЖКХ с 1 июля

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Сведения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Ранее соответствующая информация распространилась в СМИ.

"Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства РФ", – пояснили в службе.

Также представители ФАС заверили, что проконтролируют установление тарифов в регионах. В случае обнаружения нарушений ведомство исключит из тарифов необоснованно заложенные средства.

Ранее Минстрой РФ подготовил законопроект, согласно которому в России может появиться федеральная система мониторинга аварийности в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении. Предполагается, что это обеспечит системный сбор и анализ данных об аварийности и создаст основу для формирования достоверной статистики.

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