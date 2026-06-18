Эксперт Апрелев: снижение продаж новостроек отразилось на сроках реализации проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снижение продаж новостроек в России привело к ухудшению финансового положения застройщиков и отразилось на сроках реализации проектов. Об этом в беседе с радио КП рассказал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Согласно данным Единого ресурса застройщиков, почти 60% введенного в 2026 году жилья было сдано с нарушением сроков. По мнению эксперта, эта ситуация стала следствием ряда системных проблем на рынке недвижимости.

Апрелев напомнил, что раньше рынок активно поддерживался льготной ипотекой, которая распространялась только на первичное жилье.

"Льготная ипотека очень интенсивно стимулировала спрос на новостройки. Естественно, это привело к перекосу цен на рынке", – сказал эксперт.

Таким образом, при доступных кредитах покупатели массово уходили из сегмента вторичного жилья, а стоимость новостроек начала расти быстрее рыночных показателей. Сейчас же квадратный метр в строящемся доме нередко стоит примерно на 30% дороже аналогичного жилья, уже введенного в эксплуатацию и выставленного на продажу на вторичном рынке.

По словам Апрелева, это привело к тому, что перестал работать аргумент девелоперов в виде ожидания постоянного роста цен. Исчезновение инвестиционной привлекательности новостроек стало одной из причин сокращения спроса.

Кроме того, по мнению эксперта, дополнительное влияние оказала система проектного финансирования через эскроу-счета – покупатели отказываются замораживать средства на несколько лет до завершения строительства.

В результате значительная часть спроса начала перетекать на вторичный рынок.

"Ушел спрос с рынка новостроек, а дальше уже вся пирамидка, что называется, посыпалась", – заключил эксперт.

Между тем для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку россияне должны зарабатывать от 378,5 тысячи рублей в месяц. При этом при оформлении семейной ипотеки доход должен составлять от 238 тысяч рублей в месяц для однокомнатной квартиры и от 428,2 тысячи – для двухкомнатной.

Семейная ипотека предоставляется супругам с детьми в возрасте до 7 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет.