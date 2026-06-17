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17 июня, 15:37

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Психолог Самбурский назвал причины кризиса среднего возраста у миллениалов

"Не знаю, кем стану, когда вырасту": как миллениалы борются с кризисом среднего возраста

Миллениалы массово выкладывают ролики в соцсетях, как пытаются справиться с кризисом среднего возраста. К примеру, пока одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и задумываются о танцах на пилоне. Почему взрослые люди до конца не понимают, кем хотят быть в жизни, разбиралась Москва 24.

"А укулеле где?"

Фото: tiktok.com/st_tati_; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/yana.ukolova; tiktok.com/belochkina;

В соцсетях появились видео, в которых представители поколения миллениалов демонстрируют активный образ жизни: катание на роликах и велосипедах, пробежки, занятия садоводством и другие новые увлечения. Такой досуг авторы объясняют кризисом среднего возраста.

"Ты вступаешь в кризис среднего возраста, и пора выбрать один из факультетов: пилон, молодой любовник, <...> огород, марафон, круговая подтяжка, развод <...>, взять еще кота, третий ребенок, мини-юбка и топ, духовные практики", – отметила автор одного из популярных роликов.

Другой пользователь рассказал о своих достижениях, показав в кадре медали за забеги, выращенное на подоконнике дерево и собранный из сотен деталей конструктор.

В комментариях же в ответ пошутили на тему других нетипичных увлечений.

"А кубок за квиз есть?"; "А укулеле и арбалет где? Так и до мотоцикла недалеко, там можно и в барабанщики уйти или писателем стать", – подчеркнули они.

Извините, а где чайный гриб, хлеб на закваске и рассада?
пользователь Сети

Еще один автор поделился возникшим интересом к ретро-автомобилям, чем также привлек внимание комментаторов.

"Мне врач сказал, что, если мне начинают нравиться автомобили постарше <...>, скорее всего, это кризис среднего возраста", – предположил мужчина.

Однако в комментариях под публикацией многие пользователи выразили мнение, что это показатель наличия вкуса, а не возрастная специфика. Некоторые же предпочли критике юмор.

"У меня острая фаза"; "Я еще ползал, а уже страдал этим кризисом среднего возраста", – написали они.

Параллельно набирают популярность мемы, обыгрывающие факт, что многие миллениалы до сих пор не определились с профессиональной самореализацией и продолжают мечтать о том, "кем станут, когда вырастут". Однако некоторые отнеслись к теме всерьез. Например, автор одного из роликов под своей публикацией поделилась чувствами, возникающими при аналогичных мыслях.

"Мне больше 30, а я до сих пор не знаю, кем стану, когда вырасту! Остановилась на месте и не знаю, куда идти дальше. Это как стоять на перроне и ждать идеальный поезд. Не старенькую электричку, не обычный скорый, а тот самый экспресс, который довезет прямо в точку назначения – без пересадок, задержек и разочарований. Но время идет, составы проносятся мимо, а вы все стоите. Потому что страшно: а вдруг не тот маршрут? Вдруг билет в один конец? Вдруг на середине пути пойму, что ошиблась?" – подчеркнула она.

Ранее аналитики выяснили, что с кризисом среднего возраста сталкивались 40% жителей страны. Чаще всего это состояние встречается у специалистов со стажем от 10 до 15 лет (42%) и от 6 до 10 лет (25%). Основной причиной неудовлетворенности 60% опрошенных назвали ощущение, что они не достигли значительных профессиональных высот, а 50% признались, что не смогли реализовать мечты, которые были в начале карьеры.

"Уже живут с тонометрами"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Москве 24, что диссонанс интересов миллениалов связан с большим объемом задач в повседневной жизни.

"Миллениалы – это так называемое сэндвич-поколение: нужно помогать родителям, которые уже нуждаются в помощи, а дети еще не встали на ноги – даже если им уже по 20 лет, они не могут себя обеспечивать. Миллениалы зажаты со всех сторон. Возникает рассогласование между планами и реальными возможностями, одновременно идет пересмотр ценностей, начинается отсеивание лишнего – друзей, хобби, неинтересных проектов", – пояснил он.

По словам специалиста, в возрасте 33–45 лет люди приходят к осознанию необходимости жить настоящим, не откладывая планы на будущее.

"Все отговорки по типу "не к месту", "потом когда-нибудь" отпадают, и люди позволяют себе жить жизнь. Поэтому возникает что угодно: рассада, ролики, бег, падел-теннис, большой теннис и так далее", – подчеркнул эксперт.

Когда смотришь на 45-летнего мужчину, который с нуля учится играть в теннис, у окружающих ощущение: "Дядя не знает, кем хочет стать, когда вырастет". Но это тестирование себя в разных областях – человек хочет вернуть себе ощущение, что он живой, что он не функция – не банкомат, не продолжение ноутбука. Он хочет быть именно человеком.
Станислав Самбурский
клинический психолог

В возрасте 30–45 лет многие люди проходят через этап внутренней оценки достигнутых результатов: соответствует ли реальная жизнь поставленным ранее целям? Даже при наличии стабильной работы, собственного жилья, семьи и исполненных обязательств может возникать экзистенциальный вопрос: "Куда я двигаюсь?" Это состояние часто сопровождается ощущением пассивности – словно человек плывет по течению, а не осознанно выбирает путь, добавил психолог.

Вторая причина, согласно словам практика, связана с ценностными установками, сформировавшимися у поколения миллениалов в процессе взросления. Их воспитывали в парадигме непрерывного развития: важности гибкости, постоянного обучения и монетизации увлечений. К 35 годам это нередко приводит к внутреннему противоречию и смешанным чувствам относительно достигнутых результатов и жизненных приоритетов.

"Слишком взрослый, чтобы бегать в поле и ромашки нюхать или прийти на пляж позагорать перед работой. Слишком стар для беспечности, но слишком молод, чтобы смириться с такой жизнью", – отметил Самбурский.

Два парадокса, отсюда и мем: "Я не понял, кем стану, когда вырасту, но ортопедические стельки уже купил". Люди уже живут с тонометрами, с пожизненной терапией (коррекция давления, инсулинозависимость), но все еще хочется бегать в ромашках.
Станислав Самбурский
клинический психолог

При этом кризисные периоды в возрасте 30–45 лет характерны не только для миллениалов – они встречались и у предшествующих поколений.

"Это всегда возраст для устаканивания и рутины, но они были незаметны обществу: человек покупал дачу, машину, начинал ремонтировать ее в гараже, ходил в баню по субботам, покупал мотоцикл. Сейчас все эти хобби стали попадать в соцсети", – пояснил специалист.

Психолог подчеркнул, что интерес к роликам, велосипеду, рассаде не говорит о психологической проблеме – наоборот, человек возвращает себя к реальной жизни и удовольствию в формате "каждый день".

"Если это еще и физическое, это идеально – люди после 30 засиживаются в рабочей позе, и любое хобби – здоровый способ вернуть телу подвижность, а психике – интерес к жизни. Тревожиться стоит только если хобби не из интереса, а из паники ("Пока не поздно!" – бежать марафон, резко уволиться в никуда). Если же что-то делается для удовольствия – замечательно", – подчеркнул эксперт.

Кризис среднего возраста может проявляться через внутреннее несогласие с собственной жизнью: несмотря на достигнутые результаты, человек не испытывает удовлетворения; ранее значимые цели теряют привлекательность; успехи окружающих вызывают раздражение. К более тяжелым проявлениям психолог отнес импульсивные стремления радикально изменить жизнь – например, уволиться с работы и уехать на длительный срок в другую страну. А также сознательное прекращение текущих проектов и пренебрежение обязанностями. В случаях, когда человек начинает разрушать устоявшийся жизненный уклад, рекомендуется обратиться за психологической помощью.

"Что делать? Не надо искать себя каждые две недели, относиться к себе как к проекту, постоянно проводить ревизию жизни. Проанализировать: что ты делаешь из желания ("хочу" – это то, что делает тебя живым), а что – из страха, вины, привычки или из-за того, что "надо быть продуктивным" (это разрушает). Посмотреть, какие занятия дают удовольствие, послевкусие, кайф, а что делаешь просто для того, чтобы похвастаться в соцсетях. Взять за привычку, например, выезжать на велосипеде по ночам, найти компанию – это круче, чем купить курс и определять предназначение", – рекомендовал эксперт.

Самая здоровая стратегия – позволять себе пробовать все, что хочешь, но не превращать каждую пробу в экзамен на успешность. Взросление – это не быть строгим, академичным, с каменным лицом, четко выплачивающим ипотеку. Взрослая психика – это позволять себе жить так, как хочется.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Хобби – это способ отдохнуть и провести время наедине с собой, подумать о том, что действительно хочется, а не доказывать, что ты все контролируешь. К примеру, рассада может быть просто тем, что растет на подоконнике и радует. Это признак того, что человек достаточно самостоятелен, чтобы позволить себе получать удовольствие от простых вещей – как в детстве, когда радость дарили самые обычные занятия, заключил Самбурский.

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