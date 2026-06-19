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Происшествия

Стрельба произошла на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Звуки стрельбы раздались на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание ABC News со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители задержали одного человека. В результате произошедшего никто не пострадал. Остается неясным, была ли стрельба случайной или целенаправленной.

Ранее стрельба произошла в медицинском центре в городе Сан-Хосе в американском штате Калифорния. В результате пострадали два человека – они оба были госпитализированы.

Еще не менее 12 человек пострадали при стрельбе в американском городе Толидо, штат Огайо. По данным местных властей, стрелявших было двое. Предположительно, злоумышленники стреляли друг в друга.

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