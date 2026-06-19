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02:16

Общество

ГОСТ на уборку помещений вступит в силу в РФ с 1 июля

Фото: depositphotos/Kryzhov

Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями о том, как правильно проводить уборку. Новый стандарт вступит в силу с 1 июля этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Согласно документу, уборка в помещениях должна быть разделена на несколько этапов: уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей и оборудования. Во время уборки нужно проверить совместимость моющих растворов с обрабатываемыми поверхностями и подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Отдельное внимание предстоит уделить скорости уборки.

Сухую вакуумную уборку рекомендовано проводить в местах, не доступных для швабры. При этом небольшие рабочие зоны разрешено очищать влажными или спиртовыми салфетками.

В случае наличия загрязнений необходимо проводить влажную уборку с использованием 2–3 ведер с водой. Кроме того, швабру нужно предварительно обработать химикатами.

Ранее в России приняли ГОСТ на дистанционное обучение. Новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу в ноябре этого года. В частности, были установлены требования к учебным материалам, использующимся в процессе дистанционного обучения.

Кроме того, Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Новый стандарт, который не имеет международных аналогов, вводится в действие с 1 сентября.

Новые ГОСТы в сфере туризма начали действовать в России

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