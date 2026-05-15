15 мая, 05:58

Общество

В России введен ГОСТ на кукурузное масло

Фото: depositphotos/asayenkaa

Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ, устанавливающий требования к кукурузному маслу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Стандарт охватывает масло, получаемое из зародышей кукурузного зерна. Продукт предназначен для прямого употребления в пищу, включая детское питание, а также для использования в различных сегментах пищевой промышленности.

Кроме того, документ регламентирует параметры масла как продовольственного сырья, которое в дальнейшем подлежит рафинации на масложировых предприятиях.

В утвержденных нормах приводится классификация кукурузного масла, а также содержатся технические требования к готовому продукту и исходному сырью.

Кроме того, с 1 июня вступит в силу национальный стандарт на туалетную бумагу, салфетки и носовые платки. Документ устанавливает четкие технические параметры.

Также с 1 июля заработает новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки. Главное изменение касается пены: требования к ее высоте и стойкости ощутимо снижены.

