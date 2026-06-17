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ГОСТ на дистанционное обучение появится в России
Фото: depositphotos/leungchopan
В России приняли ГОСТ на дистанционное обучение. Новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу в ноябре этого года, пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта.
В частности, были установлены требования к учебным материалам, использующимся в процессе дистанционного обучения: они должны быть легкодоступны для обучающихся, а также защищены авторским правом.
Образовательная среда должна быть интерактивной и выстроенной так, чтобы учащийся мог легко в ней ориентироваться. Кроме того, учебное цифровое пространство должно предусматривать возможности для самостоятельной оценки учеников.
Стандарт также предписывает, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных, а образовательным поставщикам необходимо разрабатывать меры для предотвращения утечки информации.
Ключевым фактором при оказании услуг дистанционного обучения должно быть понимание потребностей обучающихся. Поставщик услуг также должен анализировать потребность рынка в услугах дистанционного обучения и оценивать техническую грамотность обучающихся, говорится в документе.
Ранее Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Новый стандарт, который не имеет международных аналогов, вводится в действие с 1 сентября.
В России также утвердили новый предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных, разработанный Роскачеством. Стандарт, вступающий в силу 1 ноября 2026 года сроком на три года, призван сформировать единые подходы к комплектованию таких наборов для регионов.
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